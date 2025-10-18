Mobilisation rose solidarité Echourgnacoise Échourgnac
Mobilisation rose solidarité Echourgnacoise Échourgnac samedi 18 octobre 2025.
Mobilisation rose
solidarité Echourgnacoise Café associatif Échourgnac Dordogne
Site du café associatif 9h30-22h conférence échange sur la ménopause, ateliers, jeux, infos sur le dépistage, buvette et restauration- Théâtre le à 20h avec la pièce Chiche t’es pas cap 8 € 06 59 58 95 19. Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue Contre Le Cancer. .
solidarité Echourgnacoise Café associatif Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 58 95 19
