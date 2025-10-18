Mobilisation rose solidarité Echourgnacoise Échourgnac

Mobilisation rose solidarité Echourgnacoise Échourgnac samedi 18 octobre 2025.

Mobilisation rose

solidarité Echourgnacoise Café associatif Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Site du café associatif 9h30-22h conférence échange sur la ménopause, ateliers, jeux, infos sur le dépistage, buvette et restauration- Théâtre le à 20h avec la pièce Chiche t’es pas cap 8 € 06 59 58 95 19. Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue Contre Le Cancer. .

solidarité Echourgnacoise Café associatif Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 58 95 19

English : Mobilisation rose

German : Mobilisation rose

Italiano :

Espanol : Mobilisation rose

L’événement Mobilisation rose Échourgnac a été mis à jour le 2025-09-23 par Vallée de l’Isle en Périgord