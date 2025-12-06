MOBILISEZ-VOUS POUR LE TÉLÉTHON

Autignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

SAMEDI

A 9h Départ de la marche et 10h départ de la course (salle Marc Cassot)

De 9h30 à 11h Ventes de gâteaux, oreillettes et soupes (bibliothèque)

12h Restauration rapide

14h30 Pétanque en doublette montée 3 parties, 10€ intégralement reversés au Téléthon

21h Loto

DIMANCHE

15h Loto réservé aux enfants

16h30 Lâche de ballons

17h Reprise du loto, tirage de la tombola

SAMEDI

A 9h Départ de la marche et 10h départ de la course (salle Marc Cassot)

De 9h30 à 11h Ventes de gâteaux, oreillettes et soupes (bibliothèque)

12h Restauration rapide

14h30 Pétanque en doublette montée 3 parties, 10€ intégralement reversés au Téléthon

21h Loto

DIMANCHE

15h Loto réservé aux enfants

16h30 Lâche de ballons

17h Reprise du loto, tirage de la tombola .

Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 44 11

English :

SATURDAY

9 a.m. Start of the walk and 10 a.m. start of the run (salle Marc Cassot)

9:30am to 11am: Sale of cakes, oreillettes and soups (library)

12pm: Fast food

2:30 p.m.: Pétanque in doublettes, 3 games, 10? donated in full to the Telethon

9pm: Loto

SUNDAY

3pm: Loto for children

4.30pm: Balloon release

5pm: Resumption of bingo, tombola draw

L’événement MOBILISEZ-VOUS POUR LE TÉLÉTHON Autignac a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT AVANT-MONTS