MOBILISEZ-VOUS POUR LE TÉLÉTHON Autignac
MOBILISEZ-VOUS POUR LE TÉLÉTHON Autignac samedi 6 décembre 2025.
MOBILISEZ-VOUS POUR LE TÉLÉTHON
Autignac Hérault
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
SAMEDI
A 9h Départ de la marche et 10h départ de la course (salle Marc Cassot)
De 9h30 à 11h Ventes de gâteaux, oreillettes et soupes (bibliothèque)
12h Restauration rapide
14h30 Pétanque en doublette montée 3 parties, 10€ intégralement reversés au Téléthon
21h Loto
DIMANCHE
15h Loto réservé aux enfants
16h30 Lâche de ballons
17h Reprise du loto, tirage de la tombola
Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 44 11
English :
SATURDAY
9 a.m. Start of the walk and 10 a.m. start of the run (salle Marc Cassot)
9:30am to 11am: Sale of cakes, oreillettes and soups (library)
12pm: Fast food
2:30 p.m.: Pétanque in doublettes, 3 games, 10? donated in full to the Telethon
9pm: Loto
SUNDAY
3pm: Loto for children
4.30pm: Balloon release
5pm: Resumption of bingo, tombola draw
L’événement MOBILISEZ-VOUS POUR LE TÉLÉTHON Autignac a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT AVANT-MONTS