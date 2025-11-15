Mobilisez vous ! Téléthon Rocroy Rocroi
Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
Brocante/vide grenierde 10h à 18h exposants dès 8h 1 table 1 jour 3€ 2 jours 5€ Randonnées les 2 jours départ libre entre 10h à 16h 4km ou 8km participation 3€ goûter offert
Bastion du Dauphin Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 3 24 54 17 43
English :
Flea market/garage salefrom 10am to 6pm exhibitors from 8am 1 table 1 day 3? 2 days 5? 2-day hikes free departure between 10am and 4pm 4km or 8km participation 3? snack offered
German :
Flohmarkt/Flohmarkt von 10 bis 18 Uhr Aussteller ab 8 Uhr 1 Tisch 1 Tag 3? 2 Tage 5? Wanderungen an beiden Tagen freier Start zwischen 10 und 16 Uhr 4 km oder 8 km Teilnahme 3 ? kostenloser Imbiss
Italiano :
Mercatino delle pulci/garage dalle 10.00 alle 18.00 espositori dalle 8.00 1 tavolo 1 giorno 3? 2 giorni 5? Passeggiate 2 giorni partenza libera tra le 10.00 e le 16.00 partecipazione 4km o 8km 3? merenda offerta
Espanol :
Rastrillo/venta de garaje de 10h a 18h expositores a partir de las 8h 1 mesa 1 día 3? 2 días 5? Paseos los 2 días salida libre entre las 10h y las 16h participación de 4km u 8km se ofrece un tentempié 3?
