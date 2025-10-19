MOBILISONS NOUS POUR LA ROSE DE ROUJAN Roujan
MOBILISONS NOUS POUR LA ROSE DE ROUJAN Roujan dimanche 19 octobre 2025.
MOBILISONS NOUS POUR LA ROSE DE ROUJAN
Avenue de Pézenas Roujan Hérault
Venez marcher ou courir pour soutenir la ligue contre le cancer. 10 km, 5 km chronométré ou non chronométré, 1 km kids sur inscription sur https://ats-sport.com ou avec le QR code sur l’ affiche . Départ du parking les terrasses de Capcaroux à 9h00.
Avenue de Pézenas Roujan 34320 Hérault Occitanie
English :
Come and walk or run in support of the League Against Cancer. 10 km, 5 km timed or untimed, 1 km kids on registration at https://ats-sport.com or with the QR code on the poster. Departure from parking les terrasses de Capcaroux at 9:00 am.
German :
Kommen Sie zu Fuß oder laufen Sie, um die Krebsliga zu unterstützen. 10 km, 5 km mit oder ohne Zeitmessung, 1 km für Kinder. Anmeldung unter https://ats-sport.com oder mit dem QR-Code auf dem Plakat. Start auf dem Parkplatz Les Terrasses de Capcaroux um 9:00 Uhr.
Italiano :
Venite a camminare o a correre a sostegno della Lega contro il cancro. 10 km, 5 km cronometrati o non cronometrati, 1 km per i bambini, iscriversi su https://ats-sport.com o utilizzare il codice QR sul manifesto. Partenza dal parcheggio di Les Terrasses de Capcaroux alle 9.00.
Espanol :
Ven a caminar o a correr en apoyo de la Liga contra el Cáncer. 10 km, 5 km cronometrados o no, 1 km para niños, inscríbase en https://ats-sport.com o utilice el código QR del cartel. Salida desde el aparcamiento de Les Terrasses de Capcaroux a las 9h.
