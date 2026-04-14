Mobilité à tout âge, balade en triporteurs, ADMR Bessenay, Bessenay

Mobilité à tout âge, balade en triporteurs Mercredi 20 mai, 10h00, 14h00 ADMR Bessenay Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Dans le but de démocratiser la mobilité douce, la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle et l’ADMR de Bessenay proposent une balade en triporteurs à Bessenay. Animation en extérieur, sur inscription et ouverte aux plus de 65 ans et / ou aux personnes qui ont du mal à se déplacer. Les accompagnateurs à vélo sont aussi bienvenus, venez nombreux participer à cette animation familiale !

ADMR Bessenay 6 Chemin de la Drivonne, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « admr.bessenay@fede69.admr.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 74 70 87 11 »}]

Partez à la découverte de Bessenay en triporteurs !