Mobilité augmentée Parvis de l’office de tourisme – Erdeven

Mobilité augmentée Parvis de l’office de tourisme – Erdeven samedi 13 septembre 2025.

Mobilité augmentée

Parvis de l’office de tourisme – 12 rue des menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 13:00:00

Date(s) :

2025-09-13

L’Office de tourisme d’Erdeven version Tiers lieux vous propose une matinée autour de la mobilité avec l’intervention du service Mobilités d’Auray Quiberon Terre Atlantique et de Cyclo Loisirs.

Découvrez GlazGo, le réseau qui couvre désormais l’ensemble du territoire bus renforcés, transport à la demande, lignes estivales élargies, BreizhGo, vélos en libre-service…

Venez découvrir des solutions pour vos trajets du quotidien et tester les vélos électriques sur place !

Atelier de réparation vélos avec Cyclo Loisirs (Erdeven)

« Participez à notre atelier d’entretien vélo et découvrez les gestes simples pour prendre soin de votre monture au quotidien. Freins, chaîne, pneus… nos conseils pratiques vous permettront de rouler plus sereinement et en toute sécurité ».

Vous pouvez aussi apporter votre propre vélo pour vous initier aux réparations.

Venez nombreux ! .

Parvis de l’office de tourisme – 12 rue des menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mobilité augmentée Erdeven a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon