Mobilité de Cirque social en Grèce 6 – 20 juillet Gatsouni Grèce-Occidentale

Début : 2025-07-06T06:00:00 – 2025-07-06T19:30:00

Fin : 2025-07-20T07:00:00 – 2025-07-20T19:00:00

Un projet de cirque social :

En 2025, le Collectif Komonò collabore à un projet tripartite de cirque social en Grèce avec Alma Gama (France) et l’ONG KNAP Hermes.

Ce projet de mobilité à l’international est soutenu par la Communauté Européenne. Du 6 au 19 juillet, un groupe de 12 circassiens du Collectif Komonò considérés comme ayant moins d’opportunité partira à Gatsouni en Grèce.

Ils proposeront des spectacles et des ateliers pour des personnes âgés, pour des réfugiés et pour des personnes en situation de handicap. Ils produiront également une création sur mesure au Festival Olympia.

Ce projet à l’international bénéficie du soutien de l’Été Culturel 2025.

Gatsouni Patras Grèce-Occidentale

©Yoan Pierre