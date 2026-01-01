Mobilité Douce

Village Frignicourt Marne

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 09:00:00

fin : 2026-01-16 10:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Dès 9 heures, présentation de la mobilité douce, pratiques sur Chaise. Un programme de 12 semaines avec intervenants. Ouverture à partir de 6 participants.Tout public

Problèmes de genoux, de douleurs, de poids,…? Envie d’une activité physique douce et adaptée ? Essayez la Mobilité Douce. Présentation gratuite (Sophrologie, Qi gong, Yoya). Un programme de 12 semaines avec intervenants. Ouverture à partir de 6 participants. .

Village Frignicourt 51300 Marne Grand Est chezcarolinesophro@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mobilité Douce

From 9 a.m., presentation of soft mobility, practices on Chaise. A 12-week program with guest speakers. Open to 6 or more participants.

L’événement Mobilité Douce Frignicourt a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne