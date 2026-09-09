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Mobilité réduite, ambition réduite ? La ville face à l’accessibilité, La ManuCo, Bordeaux

jeudi 17 septembre 2026 · La ManuCo · Bordeaux

Mobilité réduite, ambition réduite ? La ville face à l’accessibilité, La ManuCo, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
La ManuCo
Adresse
15 rue causserouge, 33000 bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Mobilité réduite, ambition réduite ? La ville face à l’accessibilité Jeudi 17 septembre, 18h00 La ManuCo Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Une conférence pour interroger nos politiques d’aménagement et remettre l’inclusion au cœur du projet urbain durable.

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]
Table ronde de la semaine de la mobilité : la ville de demain sera-t-elle vraiment accessible à toutes et tous ? Mobilité réduite handicap

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