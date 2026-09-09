Mobilité réduite, ambition réduite ? La ville face à l’accessibilité, La ManuCo, Bordeaux

Informations pratiques

Mobilité réduite, ambition réduite ? La ville face à l’accessibilité Jeudi 17 septembre, 18h00 La ManuCo Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Une conférence pour interroger nos politiques d’aménagement et remettre l’inclusion au cœur du projet urbain durable.

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]

Table ronde de la semaine de la mobilité : la ville de demain sera-t-elle vraiment accessible à toutes et tous ? Mobilité réduite handicap

La Mauco