MOBIL’SPORT

salle communale Allenc Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-02-27

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances d’hiver.

Jeudi 26/02 et Vendredi 27/02 Mobil’Sport

À la salle communale

14h 16h de 6 à 17 ans

15h30 16h de 2 à 5 ans

Adhésion courte ou à l’année + participation 5€ .

salle communale Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

English :

The Foyer rural d’Allenc is looking forward to seeing you during the winter vacations.

Thursday 26/02 and Friday 27/02: Mobil’Sport

At the village hall

2pm 4pm ages 6 to 17

3.30pm 4pm 2 to 5 years old

L’événement MOBIL’SPORT Allenc a été mis à jour le 2026-02-04 par 48-OT Mont Lozere