MOBIL’SPORT Allenc
MOBIL’SPORT Allenc jeudi 26 février 2026.
MOBIL’SPORT
salle communale Allenc Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
Date(s) :
2026-02-26 2026-02-27
Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances d’hiver.
Jeudi 26/02 et Vendredi 27/02 Mobil’Sport
À la salle communale
14h 16h de 6 à 17 ans
15h30 16h de 2 à 5 ans
Adhésion courte ou à l’année + participation 5€ .
salle communale Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com
English :
The Foyer rural d’Allenc is looking forward to seeing you during the winter vacations.
Thursday 26/02 and Friday 27/02: Mobil’Sport
At the village hall
2pm 4pm ages 6 to 17
3.30pm 4pm 2 to 5 years old
