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MOBIL’SPORT Pied-de-Borne

mercredi 23 septembre 2026 · Pied-de-Borne

MOBIL’SPORT Pied-de-Borne

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
48800 Pied-de-Borne
Département
Lozère
Tarif
5 5 Demi-journée

Pied-de-Borne

MOBIL’SPORT

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 15:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Camion mobil’sport à Pied de Borne 5-8 ans et 9-14 ans
1 mercredi sur 2
60€/an + adhésion au Foyer rural 7€, séance de découverte gratuite
Organisé par le Foyer rural de la Borne
Camion mobil’sport à Pied de Borne
5-8 ans et 9-14 ans
Un mercredi sur deux de 14h30 à 15h30
60€/an + adhésion au FOyer rural 7€, séance de découverte gratuite
Organisé par le Foyer rural de la Borne   .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81  foyeruraldelaborne@mailo.com

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English :

Mobil’sport Truck at Pied de Borne for ages 5–8 and 9–14
Every other Wednesday
60?/year + Foyer Rural membership fee of 7?, free introductory session
Organized by the Foyer Rural de la Borne

L’événement MOBIL’SPORT Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere

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