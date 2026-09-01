MOBIL’SPORT Pied-de-Borne
mercredi 23 septembre 2026 · Pied-de-Borne
Informations pratiques
Pied-de-Borne
MOBIL’SPORT
Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 15:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Camion mobil’sport à Pied de Borne 5-8 ans et 9-14 ans
1 mercredi sur 2
60€/an + adhésion au Foyer rural 7€, séance de découverte gratuite
Organisé par le Foyer rural de la Borne
Camion mobil’sport à Pied de Borne
5-8 ans et 9-14 ans
Un mercredi sur deux de 14h30 à 15h30
60€/an + adhésion au FOyer rural 7€, séance de découverte gratuite
Organisé par le Foyer rural de la Borne .
Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81 foyeruraldelaborne@mailo.com
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English :
Mobil’sport Truck at Pied de Borne for ages 5–8 and 9–14
Every other Wednesday
60?/year + Foyer Rural membership fee of 7?, free introductory session
Organized by the Foyer Rural de la Borne
L’événement MOBIL’SPORT Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere
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