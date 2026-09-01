Informations pratiques

Pied-de-Borne

MOBIL’SPORT

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23 15:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Camion mobil’sport à Pied de Borne 5-8 ans et 9-14 ans

1 mercredi sur 2

60€/an + adhésion au Foyer rural 7€, séance de découverte gratuite

Organisé par le Foyer rural de la Borne

Camion mobil’sport à Pied de Borne

5-8 ans et 9-14 ans

Un mercredi sur deux de 14h30 à 15h30

60€/an + adhésion au FOyer rural 7€, séance de découverte gratuite

Organisé par le Foyer rural de la Borne .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81 foyeruraldelaborne@mailo.com

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English :

Mobil’sport Truck at Pied de Borne for ages 5–8 and 9–14

Every other Wednesday

60?/year + Foyer Rural membership fee of 7?, free introductory session

Organized by the Foyer Rural de la Borne

L’événement MOBIL’SPORT Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere