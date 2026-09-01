Mobitruck : la boutique mobile à la métropole Place de l’Eglise Pertuis
vendredi 25 septembre 2026 · Place de l'Eglise · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Mobitruck : la boutique mobile à la métropole
Vendredi 25 septembre 2026 de 8h à 12h30. Place de l’Eglise Pl. Mirabeau Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 08:00:00
fin : 2026-09-25 12:30:00
Date(s) :
2026-09-25
La métropole Mobilité vient à votre rencontre avec le Mobitruck, la boutique mobile le vendredi 25 septembre.
Le Mobitruck sera présent sur la place de l’Église de 8h00 à 12h30 le 25 septembre;
Au programme :
– Démonstration de l’application La Métropole Mobilité
– Informations sur l’ensemble du service de mobilité
– Distribution de fiches horaires, de plans et de guides
– Création de cartes de transport personnalisées
– Vente de titres de transport (paiement par carte bancaire ou chèque accepté) .
Place de l’Eglise Pl. Mirabeau Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 71 31 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mobilité Metropolis is coming to meet you with the Mobitruck, the mobile store, on Friday, September 25.
L’événement Mobitruck : la boutique mobile à la métropole Pertuis a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de Pertuis
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