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AGENDA · Pertuis

Mobitruck : la boutique mobile à la métropole Place de l’Eglise Pertuis

vendredi 25 septembre 2026 · Place de l'Eglise · Pertuis

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place de l'Eglise
Adresse
Pl. Mirabeau
Ville
84120 Pertuis
Département
Vaucluse
Tarif

Pertuis

Mobitruck : la boutique mobile à la métropole

Vendredi 25 septembre 2026 de 8h à 12h30. Place de l’Eglise Pl. Mirabeau Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 08:00:00
fin : 2026-09-25 12:30:00

Date(s) :
2026-09-25

La métropole Mobilité vient à votre rencontre avec le Mobitruck, la boutique mobile le vendredi 25 septembre.
Le Mobitruck sera présent sur la place de l’Église de 8h00 à 12h30 le 25 septembre;

Au programme :

– Démonstration de l’application La Métropole Mobilité
– Informations sur l’ensemble du service de mobilité
– Distribution de fiches horaires, de plans et de guides
– Création de cartes de transport personnalisées
– Vente de titres de transport (paiement par carte bancaire ou chèque accepté)   .

Place de l’Eglise Pl. Mirabeau Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 71 31 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mobilité Metropolis is coming to meet you with the Mobitruck, the mobile store, on Friday, September 25.

L’événement Mobitruck : la boutique mobile à la métropole Pertuis a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de Pertuis

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