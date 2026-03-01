Mobitruck la boutique mobile de la métropole Place de l’Eglise Pertuis
Mobitruck la boutique mobile de la métropole Place de l’Eglise Pertuis vendredi 27 mars 2026.
Mobitruck la boutique mobile de la métropole
Vendredi 27 mars 2026 de 8h à 12h. Place de l’Eglise Pl. Mirabeau Pertuis Vaucluse
Début : 2026-03-27 08:00:00
fin : 2026-03-27 12:00:00
2026-03-27
La métropole Mobilité vient à votre rencontre avec le Mobitruck, la boutique mobile.
Le Mobitruck sera présent sur la place de l’Église de 8h00 à 12h00 le 27 mars
Au programme
– Démonstration de l’application La Métropole Mobilité
– Informations sur l’ensemble du service de mobilité
– Distribution de fiches horaires, de plans et de guides
– Création de cartes de transport personnalisées
– Vente de titres de transport (paiement par carte bancaire ou chèque accepté) .
Place de l’Eglise Pl. Mirabeau Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 71 31 37
English :
La métropole Mobilité is coming to meet you with Mobitruck, the mobile store.
