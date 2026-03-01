Mobitruck la boutique mobile de la métropole Place de l’Eglise Pertuis

Mobitruck la boutique mobile de la métropole

Vendredi 27 mars 2026 de 8h à 12h. Place de l’Eglise Pl. Mirabeau Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 08:00:00

fin : 2026-03-27 12:00:00

Date(s) :

2026-03-27

La métropole Mobilité vient à votre rencontre avec le Mobitruck, la boutique mobile.

Le Mobitruck sera présent sur la place de l’Église de 8h00 à 12h00 le 27 mars



Au programme



– Démonstration de l’application La Métropole Mobilité

– Informations sur l’ensemble du service de mobilité

– Distribution de fiches horaires, de plans et de guides

– Création de cartes de transport personnalisées

– Vente de titres de transport (paiement par carte bancaire ou chèque accepté) .

Place de l’Eglise Pl. Mirabeau Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 71 31 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La métropole Mobilité is coming to meet you with Mobitruck, the mobile store.

L’événement Mobitruck la boutique mobile de la métropole Pertuis a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Pertuis