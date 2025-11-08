Mobke L’Évadée Chalon-sur-Saône
Mobke L’Évadée Chalon-sur-Saône samedi 8 novembre 2025.
Mobke
L’Évadée Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08 23:00:00
Date(s) :
2025-11-08
MOBKE est un quartet transatlantique au carrefour des influences et des identités musicales. Profondément inspiré par toutes les époques du jazz américain, Théo Girard souhaite, par le biais de ses compositions, réunir des musicien.nes à la personnalité forte, capables de s’approprier cet héritage tout en affirmant une voix résolument contemporaine. Les quatre musiciens forment un ensemble à l’énergie brute et sensible.
Sophia Domancich Piano Nick Lyons Sax alto Lesley Mok Batterie Théo Girard Contrebasse
Sortie 4e album 2025 La Rivière Coulera Sans Effort , label Discobole Records. .
L’Évadée Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
