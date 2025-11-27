MOBÜTU BAIN ROUGE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Mobütu est un power trio fondé en 2008 à Fontenay Le Comte en Vendée (85).Le groupe est composé de Matürin (basse/ Chant), de Chärles (guitare) et Sëb (batterie).Mobütu joue du rock n’ roll influencé par des groupes tels que Motorhead et Nashville Pussy.Affichant plus de 250 dates au compteur, le gang Mobütu a eu l’occasion de se produire pour des festivals tels que le Hellfest (Metal Corner) et le Motocultor.Il a eu l’occasion de partager l’affiche avec des groupes tels que Le bal des enragés, Les Sticky boys, Demented are go, Church of misery, Les Ramoneurs de menhirs, Trepalium etc…Son Ep « Axl Rose is dead » sorti en 2013 a été unanimement salué par les critiques (Hard Force magazine, webzine..).Le groupe a sorti un Ep 6 titres « Memento mori, hail rock n’ roll » en 2019.http://volvogangrecords.wixsite.com/mobutuhttps://youtu.be/hAAOrMmj21I?si=YuKxD-OzpbXdC4WJ

BAIN ROUGE Nantes 44000