MOBÜTU DE DANNAN Nantes

MOBÜTU DE DANNAN Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 22:30 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

Mobütu évolue dans un style rock puissant influencé entre autre par des groupes tels que Motorhead et Nashville Pussy.Affichant environ 300 dates à son actif, Mobütu s’est taillé une réputation dans le « Grand Ouest .Ils ont eut l’occasion de se produire pour des festivals tels que le Hellfest (metal corner) et ainsi que le Motocultor. Ils ont partagé l’affiche avec des groupes tels que Le Bal des enragés, les Sticky Boys, Les Ramoneur de Menhirs, Carpenter Brut, Trepalium. Ils ont également assuré la première partie de groupes internationaux (Church of Misery, Demented are go etc..)FacebookInsta

DE DANNAN Nantes 44000