Moby Dick Médiathèque Avranches

Informations pratiques

Avranches

Moby Dick

Médiathèque 11 Place Saint-Gervais Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09 19:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Une version très personnelle, mise en boîte et sans amarre, de l’insensée quête du Capitaine Achab à la poursuite de Moby Dick. Un récit tour à tour drolatique, inquiétant et troublant…

Passez avant tribord ! Obliquez vers bâbord !

Ismaël, le narrateur, est attiré par le grand large. Il décide donc de s’embarquer à bord du Pequod, un baleinier commandé par le capitaine Achab. Pas de bol pour Ismaël, le capitaine ne chasse pas les cétacés uniquement pour faire fortune. Sa principale motivation ? Retrouver Moby Dick, une baleine blanche d’une taille impressionnante, particulièrement féroce.

Durée 30 min.

Âge 7 ans et +. .

Médiathèque 11 Place Saint-Gervais Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moby Dick

L’événement Moby Dick Avranches a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture