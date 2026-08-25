Moby Dick Médiathèque Avranches
vendredi 9 octobre 2026 · Médiathèque · Avranches
Informations pratiques
Avranches
Moby Dick
Médiathèque 11 Place Saint-Gervais Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09 19:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Une version très personnelle, mise en boîte et sans amarre, de l’insensée quête du Capitaine Achab à la poursuite de Moby Dick. Un récit tour à tour drolatique, inquiétant et troublant…
Passez avant tribord ! Obliquez vers bâbord !
Ismaël, le narrateur, est attiré par le grand large. Il décide donc de s’embarquer à bord du Pequod, un baleinier commandé par le capitaine Achab. Pas de bol pour Ismaël, le capitaine ne chasse pas les cétacés uniquement pour faire fortune. Sa principale motivation ? Retrouver Moby Dick, une baleine blanche d’une taille impressionnante, particulièrement féroce.
Durée 30 min.
Âge 7 ans et +. .
Médiathèque 11 Place Saint-Gervais Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Moby Dick
L’événement Moby Dick Avranches a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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