Moby Disch, de la Compagnie Les Îles Voisines Au Maquis Plombières-lès-Dijon

Plombières-lès-Dijon

Moby Disch, de la Compagnie Les Îles Voisines

Au Maquis 51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Voici la légendaire et tragique histoire de La Baleine Moby Dick et du Capitaine Achab revisitée en théâtre d’objet par la compagnies Les Îles Voisines, présentée aux enfants comme aux adultes par deux marins loufoques et excentriques. Un bric à brac de vieux grenier, des bricoles de pirate récupérées dans les bazars des quatre coins du globe de Zanzibar à Tombouctou, mis au service de ce grand conte des mers. Lequel nous fais comprendre une chose pêcher la baleine, c’est stupide ! .

Au Maquis 51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Moby Disch, de la Compagnie Les Îles Voisines

L’événement Moby Disch, de la Compagnie Les Îles Voisines Plombières-lès-Dijon a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)