Moche – Laurent Cebe / Des individué.e.s TU-Nantes Nantes

Moche – Laurent Cebe / Des individué.e.s TU-Nantes Nantes jeudi 13 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 20:00 – 21:00

Gratuit : non de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant

Danse Danseuses, danseurs et musiciens composent une célébration de nos fragilités comme puissances d’adaptation, à partir d’une danse au présent, généreuse, débordante et joyeusement sincère. Ici, la danse dialogue avec la notion de beauté célébrant les fragilités, les incohérences et la singularité de chacun et chacune. Les interprètes s’appuient sur une partition dessinée grand format et un dialogue avec une création musicale live, pour composer une danse au présent, portée par un imaginaire sans concession au service du mouvement et du partage. MOCHE assume pleinement les fragilités et en fait une force qui se caractérise par sa capacité à s’adapter au contexte, au moment présent et dans la rencontre avec les spectateurs, danse et mouvement s’affirmant comme résolument libres. Création et interprétation : Laurent CèbeEn étroite collaboration avec Côme Fradet, Elvira Madrigal, Cédric Cherdel, Julie Nioche, Lucie Collardeau, Jonathan PouletDes individué·e·s Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/