Moche – Laurent Cebe / Des individué.e.s TU – Théâtre Universitaire Nantes Nantes

Moche – Laurent Cebe / Des individué.e.s Jeudi 13 novembre, 20h00 TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T20:00:00 – 2025-11-13T21:00:00

Fin : 2025-11-13T20:00:00 – 2025-11-13T21:00:00

Danse

Danseuses, danseurs et musiciens composent une célébration de nos fragilités comme puissances d’adaptation, à partir d’une danse au présent, généreuse, débordante et joyeusement sincère.

Ici, la danse dialogue avec la notion de beauté célébrant les fragilités, les incohérences et la singularité de chacun et chacune. Les interprètes s’appuient sur une partition dessinée grand format et un dialogue avec une création musicale live, pour composer une danse au présent, portée par un imaginaire sans concession au service du mouvement et du partage. MOCHE assume pleinement les fragilités et en fait une force qui se caractérise par sa capacité à s’adapter au contexte, au moment présent et dans la rencontre avec les spectateurs, danse et mouvement s’affirmant comme résolument libres.

Création et interprétation : Laurent Cèbe

En étroite collaboration avec Côme Fradet, Elvira Madrigal, Cédric Cherdel, Julie Nioche, Lucie Collardeau, Jonathan Poulet

Des individué·e·s

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h

TU – Théâtre Universitaire Nantes 11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Forme collective

Moche – Laurent Cebe / Des individué.e.s