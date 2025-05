Mocking Crow – Comptoir des Docks Arbois, 9 mai 2025 19:30, Arbois.

Jura

Mocking Crow Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois Jura

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-09 19:30:00

fin : 2025-05-09 21:30:00

Date(s) :

2025-05-09

Dîner-concert au Comptoir des Docks

Réservation fortement conseillée.

Ambiance garantie avec Mocking Crows en live

Un duo guitare / mandoline, deux voix, une énergie folk-punk-bluegrass qui dépote !

Au menu des compos originales !

Des reprises déjantées de The Clash, Johnny Cash, The Pogues, System of a Down ou même… Taylor Swift à leur sauce évidemment

Si la météo le permet, concert en terrasse → Double ambiance côté Docks & côté Pizzeria !

Le Comptoir des Docks propose une cuisine française traditionnelle à partir de produits frais et de saison.

Vous y apprécierez aussi des plats canaille revisités, parfois avec une touche locale bien pensée par le chef.

Ces assiettes gourmandes peuvent être magnifiquement accompagnées d’une belle bouteille de vin parmi 300 références proposées, dont 40 vignerons jurassiens qui représentent très bien le terroir local et sa complexité. .

Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 57 70 contact@lescomptoirsdarbois.com

English : Mocking Crow

German : Mocking Crow

Italiano :

Espanol :

L’événement Mocking Crow Arbois a été mis à jour le 2025-05-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA