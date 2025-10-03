Mode challenge Médiathèque Jean Giono Pérols
Mode challenge Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Jean Giono Hérault
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Viens relever les défis jeu vidéo de la médiathèque et découvrir de nouveaux jeux.
Tout public, dès 6 ans
En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/DEFAULT/services-jeux.aspx
Médiathèque Jean Giono 30 rue Gaston Bazille 34470 Pérols Pérols 34470 Hérault Occitanie 0467659090 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ Tram ligne 3, arrêt Pérols Centre
Mode challenge ©DR