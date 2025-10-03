Mode challenge Médiathèque Jean Giono Pérols

Mode challenge Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Jean Giono Hérault

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Viens relever les défis jeu vidéo de la médiathèque et découvrir de nouveaux jeux.

Tout public, dès 6 ans

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/DEFAULT/services-jeux.aspx

Médiathèque Jean Giono 30 rue Gaston Bazille 34470 Pérols Pérols 34470 Hérault Occitanie 0467659090 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ Tram ligne 3, arrêt Pérols Centre

Mode challenge ©DR