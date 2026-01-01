Mode de vie et prévention de la maladie d’Alzheimer Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
Mode de vie et prévention de la maladie d’Alzheimer Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch mercredi 28 janvier 2026.
Mode de vie et prévention de la maladie d’Alzheimer
Mercredi 28 janvier 2026 à partir de 18h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 18:00:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Conférence présentée par le Groupe de Recherche sur la maladie D’Alzheimer
Conférence Mode de vie et prévention de la maladie d’Alzheimer
Yonas Geda Professeur de Neurologie
Barrow Neurological Foundation
Phoenix (Arizona) USA .
Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference presented by the Groupe de Recherche sur la maladie D’Alzheimer
L’événement Mode de vie et prévention de la maladie d’Alzheimer Allauch a été mis à jour le 2026-01-16 par Maison du Tourisme d’Allauch