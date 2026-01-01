Mode de vie et prévention de la maladie d’Alzheimer Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

Mode de vie et prévention de la maladie d’Alzheimer

Mercredi 28 janvier 2026 à partir de 18h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-28 18:00:00

Conférence présentée par le Groupe de Recherche sur la maladie D’Alzheimer

Yonas Geda Professeur de Neurologie

Barrow Neurological Foundation

Phoenix (Arizona) USA .

