Mode durable écomusée de la Bintinais Rennes

Mode durable écomusée de la Bintinais Rennes dimanche 23 novembre 2025.

Mode durable écomusée de la Bintinais Rennes Dimanche 23 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Défilé, fripes, rencontre avec les artisans du lin et du chanvre, ateliers…

Un programme sur-mesure avec un marché de fripes, un défilé, des rencontres avec des artisans travaillant le lin et le chanvre et des ateliers de réparation de vêtements.

Des animations pour mieux comprendre les impacts de l’industrie textile seront réalisées par le service des déchets de Rennes Métropole.

Côté patrimoine, vous en apprendrez plus sur l’histoire textile en Bretagne.

_Un événement dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets._

**En pratique :**

Dimanche 23 novembre, 14h- 18h

Entrée libre, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-23T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T18:00:00.000+01:00

1

0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine