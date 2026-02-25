Mode et solidarité : un défilé pour la journée internationale de la défense des droits des femmes Kiosque citoyen du 10e arrondissement de Paris Paris

À l’occasion de la Journée internationale de la défense des droits des femmes, les associations Opportunity for Women et Nayestane organisent un défilé au Kiosque Citoyen du 10ᵉ arrondissement de Paris.

Cet événement met à l’honneur une collection née de la rencontre entre les deux associations. Les créations présentées valorisent le savoir-faire textile unique de femmes d’Asie Centrale et du Sud-Est, en mettant en lumière des techniques artisanales traditionnelles et un travail minutieux réalisé avec passion.

Le programme débutera par une présentation de l’association Opportunity for Women et du projet Fils Croisés, qui soutiennent l’entrepreneuriat féminin et favorisent l’autonomisation des femmes à travers l’artisanat textile. Le défilé proposera ensuite un véritable voyage visuel à travers des pièces originales, témoignant de la richesse culturelle et du talent des créatrices.

L’après-midi se poursuivra par un temps d’échanges et de convivialité, permettant aux participants de rencontrer les équipes des associations ainsi qu’une des créatrices, et de partager un moment chaleureux autour d’un pot convivial.

Ce rendez-vous est une invitation à découvrir, soutenir et célébrer le travail de femmes engagées, tout en partageant un moment inspirant et solidaire.

Le samedi 07 mars 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Tout public.

Kiosque citoyen du 10e arrondissement de Paris 35 rue de l’Aqueduc 75010 Paris



