Mode Nuit Restaurant les Brassés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 18:00 – 23:59

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Après plusieurs éditions ayant rassemblé créateurs et public autour de la mode locale, Mode Nuit revient aux Brassés avec un format toujours plus expérientiel. Plus qu’un simple pop-up, l’événement s’inscrit comme un véritable moment de rencontre entre mode, art et culture nocturne.Pour cette nouvelle édition, Mode Nuit accueille notamment N’GO Shoes, marque engagée qui allie design et impact social. Présente sur place, elle proposera :? La découverte de ses modèles? Un moment d’échange avec le public? Une immersion dans son univers responsable et créatifElle sera accompagnée d’autres marques qui viendront compléter cette sélection et enrichir l’expérience proposée au public. Une collaboration qui incarne parfaitement la volonté de Mode Nuit : mettre en lumière des projets qui ont du sens.Mode Nuit reste fidèle à son ADN : proposer une expérience, et pas seulement une exposition. Au programme :? DJ set pour plonger le public dans une ambiance nocturne immersive? Tatouage flash – sans rendez-vous? Strass dentaires pour ajouter une touche d’éclat et d’expression personnelle? Espace photobooth inspiré des shootings mode, pour permettre aux visiteurs de capturer leur style et vivre leur moment comme sur un vrai setAutant d’activations pensées comme des extensions du style et de l’identité de chacun.

Restaurant les Brassés Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.instagram.com/modenuit_nantes/



