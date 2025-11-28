Mode, Tattoo & Relax Le 7 Passe à Table Castres-Gironde

Mode, Tattoo & Relax

Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le Vendredi 28 novembre, le 7 Passe à Table se transformera en un lieu à part…pour une soirée inédite

Un endroit où on trinque, on découvre, on se détend et on s’amuse.

Au programme

Défilé by Daron Léon, le chic à la cool, les silhouettes qui inspirent pour un look tendance.

Tattoo flash live by Miss Coquette Tattoo, l’art des traits fins et de la précision en direct.

Massage amma assis by DS Bien-Être, la pause détente qui dénoue les tensions et qui fait du bien.

Ambiance lounge & festive, cocktails, bons vins , planches à partager, rires et belles rencontres…

Une soirée stylée, conviviale et pleine d’énergie positive.

Des cartes cadeaux vous seront proposées pour les fêtes de fin d’années par les prestataires présents. .

Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 29 61 69 le7passeatable@gmail.com

English : Mode, Tattoo & Relax

German : Mode, Tattoo & Relax

Italiano :

Espanol : Mode, Tattoo & Relax

L’événement Mode, Tattoo & Relax Castres-Gironde a été mis à jour le 2025-11-19 par Sud Bordeaux Tourisme