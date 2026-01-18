Modelage animalier Ateliers métiers d’art Nontron

Modelage animalier jeudi 12 février 2026.

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2026-02-12
Avec Véronique MAGNIN, en participant au stage d’initiation à la sculpture animalière chaque participant.e découvrira dans une boule d’argile son bestiaire imaginaire et apprendra les gestes pour lui donner forme.  À partir de 18 ans.
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 12 90 60  magninisculpture@gmail.com

English:

With Véronique MAGNIN, each participant in this introductory course in animal sculpture will discover his or her own imaginary bestiary in a ball of clay, and learn how to give it shape. From 18 years of age.

