Modelage animalier Ateliers métiers d’art Nontron

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Début : 2026-02-19
2026-02-19
Avec Véronique MAGNIN, en participant au stage d’initiation à la sculpture animalière chaque participant.e découvrira dans une boule d’argile son bestiaire imaginaire et apprendra les gestes pour lui donner forme. À partir de 18 ans.
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 12 90 60 magninisculpture@gmail.com
English : Modelage animalier
With Véronique MAGNIN, each participant in this introductory course in animal sculpture will discover his or her own imaginary bestiary in a ball of clay, and learn how to give it shape. From 18 years of age.
