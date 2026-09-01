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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Modelage de la terre en duo parent / enfant à l’atelier Omao BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

mercredi 23 septembre 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
19 rue de la République
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
50 50 Tarif de base - plein tarif

Bagnères-de-Bigorre

Modelage de la terre en duo parent / enfant à l’atelier Omao

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 17:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Chaque mercredi, l’atelier OMAO propose un duo parent/enfant pour s’initier en famille au modelage de la terre.
Dès 6 ans   .

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 48 20 19 10  omao.ceramique@gmail.com

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English :

Every Wednesday, the OMAO workshop offers a parent-child session so families can try their hand at clay modeling together.

L’événement Modelage de la terre en duo parent / enfant à l’atelier Omao Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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