Modelage de libellule Atelier nature Forges-les-Eaux
Parking de la Grange Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2026-04-26 10:00:00
Après une randonnée à la découverte de la faune et de la flore, place à la créativité avec le modelage d’une libellule !
Inscriptions https://www.seinemaritime.fr/nos-actions/environnement/espaces-naturels/visites-des-espaces-naturels-sensibles/
Informations sur les Espaces Naturels Sensibles
02 32 81 68 70
✉️ enslittoral@seinemaritime.fr
Désistement merci de prévenir en cas d’annulation.
Gratuit .
