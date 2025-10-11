Modelage Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

La plasticienne et art-thérapeute Sarah Lévêque propose un atelier d’expression artistique mêlant les arts plastiques et l’expression corporelle à la médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer.

Dès 18 ans. Inscription obligatoire. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Modelage

Visual artist and art therapist Sarah Lévêque offers an artistic expression workshop combining plastic arts and body expression at the Jacques Prévert media library in Dives-sur-Mer.

German : Modelage

Die Künstlerin und Kunsttherapeutin Sarah Lévêque bietet in der Mediathek Jacques Prévert in Dives-sur-Mer einen Workshop zum künstlerischen Ausdruck an, der Kunst und Körperausdruck miteinander verbindet.

Italiano :

L’artista visiva e arteterapeuta Sarah Lévêque propone un laboratorio di espressione artistica che unisce le arti plastiche e l’espressione fisica presso la biblioteca multimediale Jacques Prévert di Dives-sur-Mer.

Espanol :

La artista plástica y arteterapeuta Sarah Lévêque propone un taller de expresión artística que combina las artes plásticas y la expresión corporal en la biblioteca multimedia Jacques Prévert de Dives-sur-Mer.

