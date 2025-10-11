Modelage Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Modelage
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
La plasticienne et art-thérapeute Sarah Lévêque propose un atelier d’expression artistique mêlant les arts plastiques et l’expression corporelle à la médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer.
Dès 18 ans. Inscription obligatoire. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
English : Modelage
Visual artist and art therapist Sarah Lévêque offers an artistic expression workshop combining plastic arts and body expression at the Jacques Prévert media library in Dives-sur-Mer.
German : Modelage
Die Künstlerin und Kunsttherapeutin Sarah Lévêque bietet in der Mediathek Jacques Prévert in Dives-sur-Mer einen Workshop zum künstlerischen Ausdruck an, der Kunst und Körperausdruck miteinander verbindet.
Italiano :
L’artista visiva e arteterapeuta Sarah Lévêque propone un laboratorio di espressione artistica che unisce le arti plastiche e l’espressione fisica presso la biblioteca multimediale Jacques Prévert di Dives-sur-Mer.
Espanol :
La artista plástica y arteterapeuta Sarah Lévêque propone un taller de expresión artística que combina las artes plásticas y la expresión corporal en la biblioteca multimedia Jacques Prévert de Dives-sur-Mer.
