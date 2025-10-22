Modelage terre glaise sur le thème de Halloween Office de tourisme Ouistreham Ouistreham

Office de tourisme Ouistreham 5 Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham Calvados

Début : 2025-10-22 10:15:00

fin : 2025-10-22 12:15:00

2025-10-22

Plongez dans l’univers d’Halloween à travers un moment artistique unique !

Sous la guidance de Véronique Foucher, véritable maître dans l’art du modelage, vous apprendrez à donner forme à vos idées en façonnant la terre glaise.

Citrouilles, monstres malicieux, personnages fantastiques…

Venez célébrer les couleurs et la poésie de l’automne lors d’un atelier original et inspirant !

Atelier ouvert à tous, dès 5 ans, pour petits et grands. .

Office de tourisme Ouistreham 5 Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 Ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

English : Modelage terre glaise sur le thème de Halloween

Immerse yourself in the world of Halloween through a unique artistic experience!

Under the guidance of Véronique Foucher, a true master in the art of modeling, you’ll learn how to give shape to your ideas by shaping clay.

Pumpkins, mischievous monsters, fantastic characters?

German : Modelage terre glaise sur le thème de Halloween

Tauchen Sie in die Welt von Halloween ein und erleben Sie einen einzigartigen künstlerischen Moment!

Unter der Anleitung von Véronique Foucher, einer wahren Meisterin in der Kunst des Modellierens, lernen Sie, Ihren Ideen Gestalt zu verleihen, indem Sie Ton formen.

Kürbisse, bösartige Monster, fantastische Figuren?

Italiano :

Immergetevi nel mondo di Halloween con un’esperienza artistica unica!

Sotto la guida di Véronique Foucher, vera maestra nell’arte della modellazione, imparerete a dare forma alle vostre idee plasmando l’argilla.

Zucche, mostri dispettosi, personaggi fantastici?

Espanol :

¡Sumérjase en el mundo de Halloween con una experiencia artística única!

Bajo la dirección de Véronique Foucher, una auténtica maestra en el arte del modelado, aprenderá a dar forma a sus ideas moldeando la arcilla.

¿Calabazas, monstruos traviesos, personajes fantásticos?

