Modélisation 3D de Port Jeanne d’Arc aux Kerguelen Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

L’histoire de la station baleinière Port-Jeanne-d’Arc prend racine en 1893 lorsque les frères Bossière du Havre obtiennent de l’État français une concession exclusive de 50 ans pour l’exploitation de toute nature du territoire des îles Kerguelen, Amsterdam et Saint-Paul.

Après plus d’une décennie passée sans rien entreprendre sur ces terres, ils se lancent dans l’exploitation des mammifères marins en 1908 avec la construction de la station baleinière Port-Jeanne -d’Arc. La station est construite en trois mois par 140 norvégiens puis exploitée par ces derniers qui reversent 5% de leurs ventes d’huiles aux frères Bossière.

Après une interruption des activités pendant la première guerre mondiale, la station est reprise par une firme sud-africaine mais la raréfaction des baleines dans les années 1920 conduit la société à fermer la station en 1925 au profit des navires-usines et l’abandonne définitivement en 1929.

Port-Jeanne-d’Arc a fait l’objet d’une campagne de restauration de plusieurs de ses bâtiments en 2000 et 2001 et d’une numérisation 3D avec restitution 4D sur le site internet des TAAF en 2010. Elle est l’un des sites historiques le plus célèbre des TAAF.

© Perazio