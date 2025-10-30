Modélisation 3D Ton porte-clé monstrueux Micro-Folie de Falaise Falaise

Modélisation 3D Ton porte-clé monstrueux Micro-Folie de Falaise Falaise jeudi 30 octobre 2025.

Modélisation 3D Ton porte-clé monstrueux

Micro-Folie de Falaise Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Fan de pop culture et de créatures de la spooky season ?

Viens imaginer ton propre porte-clé inspiré des monstres les plus iconiques ! Avec l’aide de Romain, illustrateur de l’association La Ligne, tu apprendras à transformer ton dessin en une création 3D originale qui s’accroche à tes clés !

Adultes et enfants à partir de 9 ans sur inscription .

Micro-Folie de Falaise Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

English : Modélisation 3D Ton porte-clé monstrueux

Are you a fan of pop culture and spooky season creatures?

Come and design your own key ring inspired by the most iconic monsters! With the help of Romain, illustrator from the association La Ligne, you’ll learn how to transform your drawing into an original 3D creation that hangs on your keys!

German : Modélisation 3D Ton porte-clé monstrueux

Bist du ein Fan von Popkultur und den Kreaturen der spooky season ?

Komm und entwirf deinen eigenen Schlüsselanhänger, der von den kultigsten Monstern inspiriert ist! Mit Hilfe von Romain, einem Illustrator des Vereins La Ligne, lernst du, wie du deine Zeichnung in eine originelle 3D-Kreation verwandelst, die an deinen Schlüsseln befestigt werden kann!

Italiano :

Siete fan della cultura pop e delle creature della stagione spettrale?

Venite a progettare il vostro portachiavi ispirato ai mostri più iconici! Con l’aiuto di Romain, un illustratore dell’associazione La Ligne, imparerete a trasformare il vostro disegno in una creazione originale in 3D da applicare alle vostre chiavi!

Espanol :

¿Eres fan de la cultura pop y de las criaturas de la temporada espeluznante?

¡Ven a diseñar tu propio llavero inspirado en los monstruos más icónicos! Con la ayuda de Romain, ilustrador de la asociación La Ligne, aprenderás a transformar tu dibujo en una original creación en 3D que podrás enganchar a tus llaves

