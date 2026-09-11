Modélisation de Rouffach sur Minecraft, Musée du Bailliage, Rouffach

Informations pratiques

Modélisation de Rouffach sur Minecraft Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée du Bailliage Haut-Rhin

Rdc de l’ancienne halle aux blés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le rouffachois Yann Stoecklin vous invite à découvrir son projet de modélisation de la ville de Rouffach dans le célèbre jeu vidéo Minecraft, sur lequel il travaille depuis quelques années. Il réalise une réplique de la ville telle qu’elle était à la veille de la Révolution française avec les bâtiments présents à cette époque, en tentant d’être le plus fidèle à la réalité. Le principe du jeu est de façonner une architecture en empilant des blocs dont on définit les couleurs pour créer ce que l’on souhaite.

Musée du Bailliage 6b Place de la République, 68250 Rouffach, France Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33389780300 https://www.ville-rouffach.fr/decouvrir-rouffach/musee-du-bailliage Construit au XVIe siècle, ce bâtiment avec pignons à redents servait de dépôt et de centre du commerce des grains jusqu’au début du XIXe siècle. L’escalier extérieur en grès a été érigé en 1924. Le bâtiment a abrité l’école des garçons de 1819 à 1960, ainsi qu’un dépôt d’incendie.

A l’étage se trouve aujourd’hui le musée du Bailliage de Rouffach.

Le rouffachois Yann Stoecklin vous invite à découvrir son projet de modélisation de la ville de Rouffach dans le célèbre jeu vidéo Minecraft, sur lequel il travaille depuis quelques années. Il une de…

©Yann Stoecklin / Minecraft