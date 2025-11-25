Modélisation du droit du temps de travail. Contribution à l’étude du droit négocié IGR-IAE Rennes Rennes Lundi 15 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Katell Richard soutiendra sa thèse le lundi 15 décembre 2025.

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [Katell Richard](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/katell-richard), mention Droit, intitulée : _Modélisation du droit du temps de travail. Contribution à l’étude du droit négocié_.

Lundi 15 décembre 2025 à 9 heures.

à l’Institut de Gestion de Rennes – salle du Conseil,

devant le jury composé de :

* FERKANE Ylias, Professeur, Université de Côte d’Opal, Rapporteur,

* JOHANSSON Anja, MCF, Université de Strasbourg, Rapporteur,

* HEAS Franck, Professeur, Université de Nantes,

* DEL SOL Marion, Professeur, Université de Rennes,

* VERICEL Marc, Professeur émérite, Université de Saint Etienne,

* DIRRINGER Josepha, MCF HDR, Université de Rennes, Directrice de thèse.

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine