Modélisation du droit du temps de travail. Contribution à l’étude du droit négocié IGR-IAE Rennes Rennes Lundi 15 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Katell Richard soutiendra sa thèse le lundi 15 décembre 2025.

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [**Katell Richard**](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/katell-richard), mention Droit, intitulée : _Modélisation du droit du temps de travail. Contribution à l’étude du droit négocié_.

**Lundi 15 décembre 2025 à 9 heures**

à la l’Institut de gestion de Rennes – Salle du Conseil,

devant le jury composé de :

* Ylias FERKANE, Professeur, Université de Côte d’Opal, Rapporteur,

* Anja JOHANSSON, MCF, Université de Strasbourg, Rapporteur,

* Franck HEAS, Professeur, Université de Nantes,

* Marion DEL SOL, Professeur, Université de Rennes,

* Marc VERICEL, Professeur émérite, Université de Saint Etienne,

* Josepha DIRRINGER, MCF HDR, Université de Rennes, Directrice de thèse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-15T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-15T12:00:00.000+01:00

1



IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine