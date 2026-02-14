Modélisations et visualisations : 3D, cartographie, réalité virtuelle, Université Evry Paris-Saclay, Bât. Maupertuis, Amphi 100, Évry

Modélisations et visualisations : 3D, cartographie, réalité virtuelle Lundi 23 février, 14h30 Université Evry Paris-Saclay, Bât. Maupertuis, Amphi 100 Essonne

Entrée libre

Ce séminaire interdisciplinaire en humanités numériques explore les transformations des pratiques de recherche et de formation dans différentes disciplines des sciences humaines et sociales – histoire, arts, musicologie, langues et sociologie – à travers les outils et méthodes numériques. Il prolonge une première journée d’étude organisée à l’Université d’Évry Paris-Saclay en janvier 2025 et s’adresse aux chercheur·ses, étudiant·es de master et aux doctorant·es.

Le séminaire comportera six séances sur l’année 2025-2026. Sauf exception, les séances ont lieu en hybride dans un lieu équipé pour la visioconférence, en alternance sur les sites d’Évry, de Saint-Quentin-en-Yvelines et d’Orsay.

Modération : Alain Michel (IDHES, Université Evry Paris-Saclay)

lundi 23 février 2026 de 14:30 à 17:30

Lieu: en visio ou Bât. Maupertuis, Amphi 100, Université Évry Paris-Saclay, 3 rue du Père Jarlan, 91025 Évry-Courcouronnes

Retenez dans votre agenda les dates suivantes :

16 mars 2026 – Séance 4 : Bases de données, ontologies et prosopographies

13 avril 2026 – Séance 5 : IA et photographie

1er juin 2026 – Séance 6 : La méthodologie de l’enquête filmique en sciences sociales, de la prise de vue à la diffusion numérique

Organisation

· H. Burcea, MCF UEVE Langues étrangères appliquées

· P. Couprie, PU UEVE Musicologie des XXe et XXIe siècles

· F. Le Bot, PRCE UEVE Histoire contemporaine

Ce projet est soutenu par la MSH Paris-Saclay.

Université Evry Paris-Saclay, Bât. Maupertuis, Amphi 100 évry Évry 91000 Essonne Île-de-France

Ce séminaire interdisciplinaire en humanités numériques explore les transformations des pratiques de recherche et de formation dans différentes disciplines des sciences humaines et sociales.

