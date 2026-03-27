Modéliser des édifices de Granville en 3D Rue des Lycées Granville
Modéliser des édifices de Granville en 3D Rue des Lycées Granville mercredi 1 avril 2026.
Modéliser des édifices de Granville en 3D
Rue des Lycées Amphithéâtre Lycée de la Morandière Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 18:00:00
fin : 2026-04-01 19:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Régis MURY retiré de la vie professionnelle, après une carrière d’architecte libéral et d’enseignant, reste passionné par l’architecture et aussi par sa ville Granville. N’étant plus en situation de créer, il porte depuis quelques années le projet de réaliser, à sa façon, une maquette des édifices et lieux les plus remarquables de la cité sous forme d’une modélisation informatique. Cette modélisation constitue une mémoire des lieux et aujourd’hui il envisage l’impression des maquettes en 3D. C’est ce processus de restitution informatique des édifices que le conférencier propose de nous exposer. .
Rue des Lycées Amphithéâtre Lycée de la Morandière Granville 50400 Manche Normandie +33 6 69 56 48 39 mireillebrajon@gmail.com
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English : Modéliser des édifices de Granville en 3D
L’événement Modéliser des édifices de Granville en 3D Granville a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer
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