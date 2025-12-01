Modéliser un jeu d’échecs (2) SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Modéliser un jeu d’échecs (2) SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 18 décembre 2025.
Modéliser un jeu d’échecs (2)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 17:00:00
fin : 2025-12-18 19:00:00
Date(s) :
2025-12-18
Modéliser un jeu d’échecs et créer une scène réaliste
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Model a chess game and create a realistic scene
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Ein Schachspiel modellieren und eine realistische Szene erstellen
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Modellare una partita di scacchi e creare una scena realistica
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
Modele una partida de ajedrez y cree una escena realista
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)
L’événement Modéliser un jeu d’échecs (2) Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65