Modéliser un jeu d’échecs SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Modéliser un jeu d’échecs

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 17:00:00
fin : 2025-12-11 19:00:00

Date(s) :
2025-12-11

Modéliser un jeu d’échecs et créer une scène réaliste
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

English :

Model a chess game and create a realistic scene
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

German :

Ein Schachspiel modellieren und eine realistische Szene erstellen
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Italiano :

Modellare una partita di scacchi e creare una scena realistica
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)

Espanol :

Modele una partida de ajedrez y cree una escena realista
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)

