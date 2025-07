Modélisme 14-18 Fort de Liouville Apremont-la-Forêt

Modélisme 14-18 Fort de Liouville Apremont-la-Forêt samedi 19 juillet 2025.

Modélisme 14-18

Fort de Liouville Chemin du fort Apremont-la-Forêt Meuse

Tarif : Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-07-19 10:00:00

2025-07-20 17:00:00

2025-07-19 2025-07-20

Exposition de maquettes et de dioramas conçus par Pierre Beyel, sur le thème de la Première Guerre Mondiale.

Entrée libre.Tout public

Fort de Liouville Chemin du fort Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est +33 6 13 79 82 62 contact@fortdeliouville.fr

English :

Exhibition of models and dioramas designed by Pierre Beyel, on the theme of the First World War.

Free admission.

German :

Ausstellung von Modellen und Dioramen, die von Pierre Beyel entworfen wurden, zum Thema des Ersten Weltkriegs.

Freier Eintritt.

Italiano :

Mostra di modelli e diorami progettati da Pierre Beyel, sul tema della Prima Guerra Mondiale.

Ingresso libero.

Espanol :

Exposición de maquetas y dioramas diseñados por Pierre Beyel, sobre el tema de la Primera Guerra Mundial.

Entrada gratuita.

