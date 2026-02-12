Modélisme – Cycle de 6 séances Maison Marbeuf Rennes 11 mars – 8 avril, les mercredis Ille-et-Vilaine

Modélisme – analyser un patron et prendre ses mesures

Cet atelier de modélisme est animé les mercredis par Mylène de Kin’noTé.

Les dates des ateliers : 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4 et 29/4 (dernière séance après les vacances scolaires)

17h-20h

**Tarif :**

144€ le cycle de 6 séances + 2€ d’adhésion à l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-04-08T20:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cycle-de-6-seances-modelisme

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

