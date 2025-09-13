Modélisme Plouvorn
Modélisme Plouvorn samedi 13 septembre 2025.
Modélisme
Plan d’eau de Lanorgant Plouvorn Finistère
Exposition et démonstration de maquettes navigantes. .
Plan d’eau de Lanorgant Plouvorn 29420 Finistère Bretagne +33 6 86 55 24 52
