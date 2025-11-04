MODUL’ADO Médiathèque de Bergerac Bergerac
Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne
Modul’ado Le coin des ados. Un lieu confortable et intime pour se poser, une bulle pour découvrir selon son envie un panel de documents.
Mais aussi des rencontres avec les auteures Raphaële Frier et Cathy Ytak. Ainsi que des animations Ateliers artistiques (fanzine, diorama..), Playsongs, Blind-test littéraire, Défis Book face, Flash lecture, Goûter littéraire.
Accès libre et gratuit + sur inscription pendant les animations. .
Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr
