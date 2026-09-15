Modulation 4 | Darker than black Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Modulation 4 | Darker than black

Dimanche 13 décembre 2026 de 11h à 12h10. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 11:00:00

fin : 2026-12-13 12:10:00

Date(s) :

2026-12-13

Flûtiste, gambiste et compositrice, Eva Reiter tisse des liens sensibles entre les mélodies de John Dowland, grand contemporain de Shakespeare, et les créations récentes de compositeurs comme Francesco Filidei, Jürg Frey ou Bernhard Gander.

Voix claire et sans vibrato, guitare acoustique ou électrique et viole de gambe aux nuances subtiles — le tout légèrement amplifié — donnent naissance à un patchwork de miniatures envoûtantes : courtes mélodies douces-amères, ostinati hérités de Purcell, chansons pop ralenties cent fois, confidences nocturnes.



Hommage sensible autant que remède à la mélancolie, ce concert de chansons brèves et intemporelles fait dialoguer Renaissance et présent, baroque et sensibilité romantique, dans un même souffle. .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 20 60 10 billetterie@gmem.org

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English :

A flutist, violist, and composer, Eva Reiter weaves delicate connections between the melodies of John Dowland—a great contemporary of Shakespeare—and recent works by composers such as Francesco Filidei, Jörg Frey, and Bernhard Gander.

L’événement Modulation 4 | Darker than black Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille