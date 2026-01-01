Modulations Protest of the Physical Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Modulations Protest of the Physical

Mardi 20 janvier 2026 à partir de 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 19:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

En intégrant des artistes issus de différentes disciplines au processus créatif, en repensant le rôle du public et en revendiquant le corps comme un puissant outil de communication, les interprètes du collectif affirment leur identité singulière.

Lovemusic propose avec Protest of the Physical, une performance en quatre tableaux. Les corps des musiciens n’y sont pas simplement des véhicules pour l’exécution instrumentale mais complètement engagés dans une physicalité expressive. Ils sont à la fois intrinsèquement liés à la musique et à ses exigences physiques, et servent de faire-valoir pour souligner la façon dont le geste façonne notre expérience d’écoute.







En intégrant des artistes issus de différentes disciplines au processus créatif, en repensant le rôle du public et en revendiquant le corps comme un puissant outil de communication, les interprètes du collectif affirment ainsi avec audace leur identité singulière de performeurs. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By integrating artists from different disciplines into the creative process, rethinking the role of the audience and reclaiming the body as a powerful communication tool, the collective’s performers assert their singular identity.

L’événement Modulations Protest of the Physical Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille