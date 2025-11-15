Module Formation TECHNICIEN SON ET LUMIÈRE Théâtre du Rond Point Valréas

Module Formation TECHNICIEN SON ET LUMIÈRE Théâtre du Rond Point Valréas samedi 15 novembre 2025.

Module Formation TECHNICIEN SON ET LUMIÈRE

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Découverte des métiers du spectacle vivant Son et Lumière

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 admtrpvalreas@gmail.com

English :

Discover the performing arts professions: Sound and Light

German :

Entdeckung der Berufe der darstellenden Künste Ton und Licht

Italiano :

Scoprite le professioni dello spettacolo: Suono e luce

Espanol :

Descubra las profesiones de las artes escénicas: Sonido y Luz

