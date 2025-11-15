Module Formation TECHNICIEN SON ET LUMIÈRE Théâtre du Rond Point Valréas
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 150 EUR
par module
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-22
Découverte des métiers du spectacle vivant Son et Lumière
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 admtrpvalreas@gmail.com
English :
Discover the performing arts professions: Sound and Light
German :
Entdeckung der Berufe der darstellenden Künste Ton und Licht
Italiano :
Scoprite le professioni dello spettacolo: Suono e luce
Espanol :
Descubra las profesiones de las artes escénicas: Sonido y Luz
