Module initiation Intelligence Artificielle, Espace Scolaire Condorcet – GRETA AISNE, Saint-Quentin

Module initiation Intelligence Artificielle Mercredi 8 avril, 09h00 Espace Scolaire Condorcet – GRETA AISNE Aisne

Sur inscription – Payant – Durée 4 heures – Tarif : 100 €uros

Début : 2026-04-08T09:00:00+02:00 – 2026-04-08T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T09:00:00+02:00 – 2026-04-08T13:00:00+02:00

Objectif 1 : Définir et comprendre les notions d’IA et d’IA génératives ;

Objectif 2 : Maîtriser l’utilisation d’outils d’IA générative pour la création de contenus ;

Espace Scolaire Condorcet – GRETA AISNE 17 rue Henri Hertz 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Europe Aisne Hauts-de-France

